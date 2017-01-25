Во Владивостоке на профессора устроили крупную облаву за мелкую взятку
На «прицеле» правоохранительных органов оказался преподаватель Дальрыбвтуза.
На «прицеле» правоохранительных органов оказался преподаватель Дальрыбвтуза.
СУ СК Дальневосточного следственного управления на транспорте СКР в отношении преподавателя Дальрыбвтуза (Владивосток) возбуждено уголовное дело по статье 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество), сообщает РИА VladNews со ссылкой на
По данным следствия, преподаватель в январе 2017 в помещении вуза лично получил от студента 1,5 тысячи рублей за отметку о сдаче экзамена. «Накрыли» недобросовестного преподавателя сотрудники приморского СУ СК на транспорте, ФСБ и отделения экономической безопасности и противодействия коррупции линейного отдела полиции.
Сейчас по делу собирается доказательственная база.