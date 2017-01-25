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04:04 (мск), источник: VLADNEWS

Во Владивостоке на профессора устроили крупную облаву за мелкую взятку

На «прицеле» правоохранительных органов оказался преподаватель Дальрыбвтуза.

СУ СК Дальневосточного следственного управления на транспорте СКР в отношении преподавателя Дальрыбвтуза (Владивосток) возбуждено уголовное дело по статье 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным следствия, преподаватель в январе 2017 в помещении вуза лично получил от студента 1,5 тысячи рублей за отметку о сдаче экзамена. «Накрыли» недобросовестного преподавателя сотрудники приморского СУ СК на транспорте, ФСБ и отделения экономической безопасности и противодействия коррупции линейного отдела полиции.

Сейчас по делу собирается доказательственная база.

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