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04:49 (мск), источник: Губерния онлайн

Хабаровский таксист разбил нос в автомобильной аварии

Клиентов в салоне машины не было.

На Амурском бульваре в автомобильной аварии пострадал 40-летний таксист, сообщает портал «Губерния». Водитель «Ниссана Цедрик» спускался с улицы Карла Маркса по Дикопольцева. Его оппонент, шофер «Тойоты Ленд Крузер», двигался по бульвару со стороны Амура в направлении вокзала.

Таксист уверял сотрудников ДПС, что выехал на перекресток, когда ему загорелся зеленый сигнал светофора. Автоинспекторы надеялись услышать от второго участника ДТП аналогичную историю. Однако 43-летний шофер внедорожника честно признался, что пытался проскочить на красный.

В момент аварии в салоне такси пассажиров не было — водитель уже закончил смену. Водитель «Цедрика» ударился грудью и разбил лицо. После объяснения с автоинспекторами врачи провели мужчину в машину скорой помощи для осмотра. Опасных травм они не обнаружили. Виновник аварии не пострадал.

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