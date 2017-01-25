Двое с перцовым баллончиком ограбили жительницу Приангарья

В Иркутской области полицейские по горячим следам раскрыли разбойное нападение на женщину. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Преступление произошло в Нижнедуинске. Как рассказала полицейским 25-летняя местная жительница, на нее напали двое неизвестных с перцовым баллончиком. Они украли сумку с деньгами и документами, а после скрылись.

Вскоре экипаж вневедомственной охраны Росгвардии по Приангарью в составе старшего сержанта полиции Анатолия Рыка и младшего лейтенанта полиции Михаила Юргеля по ориентировке задержал двоих подозреваемых. Ими оказались 47-летний мужчина, ранее судимый за кражу, и 27-летняя женщина. При личном досмотре стражи порядка изъяли у задержанных похищенное имущество.

По факту разбоя возбуждено уголовное дело. Предполагаемым налетчикам грозит до 10 лет лишения свободы и крупный штраф.