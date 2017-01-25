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05:31 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Под Новоселово у пьющей матери забрали 2-летнего ребенка

Мальчик плакал в квартире несколько дней.

В Новоселовском районе Красноярского края полицейские забрали у 36-летней матери «в загуле» маленького ребенка. Мальчик несколько дней сидел в закрытой квартире и плакал. Об этом сообщили в пресс-службе красноярской полиции.

В отделение МВД обратилась мать женщины. Она рассказала, что ее дочь уже несколько дней не выходит на связь. Полицейские приехали в дом, но никто не открыл двери.

«В течение 2-х часов правоохранители стучались в двери и окна дома, однако хозяева не откликались, но был слышен плач ребенка. В целях предотвращения угрозы для жизни и здоровья малолетнему была вскрыта входная дверь», — говорится в сообщении.

В квартире находилась хозяйка дома в состоянии алкогольного опьянения вместе с сыном. Жилое помещение находилось в антисанитарных условиях. Как пояснила мать, она не открывала дверь сотрудникам полиции из-за страха, что у нее отберут ребенка.

2-летнего мальчика забрали и передали бабушке. На мать завели административное дело за «неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Сейчас рассматривается вопрос о лишении или ограничении матери родительских прав.

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