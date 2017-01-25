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07:20 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Осе пьяного водителя лишили прав на 40 лет и присудили 9 месяцев колонии

За 11 лет мужчина 22 раз попадался нетрезвым за рулём.

Житель Осы, которого 22 раза нетрезвым ловили за рулём сотрудники ГИБДД, отправится на девять месяцев в колонию поселения. Кроме того, его лишили прав на более чем 40 лет. Такой приговор вынес мировой судья.

Суд установил, что начиная с 2005 года мужчину 21 раз привлекали к административной ответственности за вождение в пьяном виде. Злоумышленника даже привлекали к 420 часам обязательных работ, ему неоднократно продляли срок действия запрета на управление машиной. К осени прошлого года он был лишён прав на 38 лет 10 месяцев.

Однако это не помешало ему в октябре 2016 г. снова сесть пьяным за руль. Его опять задержали сотрудники местного ГИБДД. И мужчина в очередной раз пошёл под суд.

Как сообщили в Осинской прокуратуре, его признали виновным в преступлении по ст. 264, ч. 1 УК РФ (управление автомобилем, лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного данной статьей).

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