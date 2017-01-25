В Осе пьяного водителя лишили прав на 40 лет и присудили 9 месяцев колонии
За 11 лет мужчина 22 раз попадался нетрезвым за рулём.
За 11 лет мужчина 22 раз попадался нетрезвым за рулём.
Житель Осы, которого 22 раза нетрезвым ловили за рулём сотрудники ГИБДД, отправится на девять месяцев в колонию поселения. Кроме того, его лишили прав на более чем 40 лет. Такой приговор вынес мировой судья.
Суд установил, что начиная с 2005 года мужчину 21 раз привлекали к административной ответственности за вождение в пьяном виде. Злоумышленника даже привлекали к 420 часам обязательных работ, ему неоднократно продляли срок действия запрета на управление машиной. К осени прошлого года он был лишён прав на 38 лет 10 месяцев.
Однако это не помешало ему в октябре 2016 г. снова сесть пьяным за руль. Его опять задержали сотрудники местного ГИБДД. И мужчина в очередной раз пошёл под суд.
Как сообщили в Осинской прокуратуре, его признали виновным в преступлении по ст. 264, ч. 1 УК РФ (управление автомобилем, лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного данной статьей).