Работников и посетителей ТЦ «Версаль» в Иркутске эвакуировали из-за задымления в пиццерии

Сотрудников и посетителей торгового центра «Версаль» в Иркутске эвакуировали в связи с задымлением в пиццерии сегодня утром, 25 января. Короткое замыкание без последующего горения произошло в заведении общепита. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

— На месте работали три пожарные части. Людей эвакуировали, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Сейчас специалисты выясняют обстоятельства произошедшего.