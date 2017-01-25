Работников и посетителей ТЦ «Версаль» в Иркутске эвакуировали из-за задымления в пиццерии
В заведении произошло короткое замыкание.
В заведении произошло короткое замыкание.
Сотрудников и посетителей торгового центра «Версаль» в Иркутске эвакуировали в связи с задымлением в пиццерии сегодня утром, 25 января. Короткое замыкание без последующего горения произошло в заведении общепита. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в
— На месте работали три пожарные части. Людей эвакуировали, — рассказали в
Сейчас специалисты выясняют обстоятельства произошедшего.