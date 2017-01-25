В многоэтажке на Пушкина забил коммунальный фонтан

«Тут труба, я думаю, именно её прорвало. А тут лифт, электрика; вода — не очень хорошее сочетание, мало ли что. Мы уже соседей ночью разбудили и начали всех обзванивать, и утром все без лифта остались», — рассказал житель дома 22-А по ул. Пушкина Роман Киримов.



Аварийная бригада приехала на место ЧП только через час. Воду из подъезда выносили вёдрами. Как рассказали в управляющей компании, произошёл порыв трубы с холодной водой. Последствия устранены, водоснабжение в квартирах есть.











