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07:14 (мск), источник: Вести - Красноярск

В многоэтажке на Пушкина забил коммунальный фонтан

Ледяной душ или коммунальная авария. Такую картину наблюдали жители новостройки на улице Пушкина. Из-за шахты лифта хлестал фонтан холодной воды. Напор был такой силы, что намокло всё вокруг. На стенах облупилась штукатурка, лифты не работают больше суток, а в доме 16 этажей.

«Тут труба, я думаю, именно её прорвало. А тут лифт, электрика; вода — не очень хорошее сочетание, мало ли что. Мы уже соседей ночью разбудили и начали всех обзванивать, и утром все без лифта остались», — рассказал житель дома 22-А по ул. Пушкина Роман Киримов.

Аварийная бригада приехала на место ЧП только через час. Воду из подъезда выносили вёдрами. Как рассказали в управляющей компании, произошёл порыв трубы с холодной водой. Последствия устранены, водоснабжение в квартирах есть.





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