В многоэтажке на Пушкина забил коммунальный фонтан
Ледяной душ или коммунальная авария. Такую картину наблюдали жители новостройки на улице Пушкина.
Ледяной душ или коммунальная авария. Такую картину наблюдали жители новостройки на улице Пушкина.
«Тут труба, я думаю, именно её прорвало. А тут лифт, электрика; вода — не очень хорошее сочетание, мало ли что. Мы уже соседей ночью разбудили и начали всех обзванивать, и утром все без лифта остались», — рассказал житель дома 22-А по ул. Пушкина Роман Киримов.
Аварийная бригада приехала на место ЧП только через час. Воду из подъезда выносили вёдрами. Как рассказали в управляющей компании, произошёл порыв трубы с холодной водой. Последствия устранены, водоснабжение в квартирах есть.