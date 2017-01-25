Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
19 многоэтажек снесли за 10 секунд (видео)
Жены спасаются от семейных ссор на кухне, а мужья — в спальне
Путин направил срочную телеграмму президенту Венгрии
Поклонники обсуждают фото подросшей дочки Харламова и Асмус
Дима Билан проводит отпуск с родителями
Лондон собирает компромат на Трампа, но обвиняет в этом Москву Во всем виноваты русские! — популярный мем из соцсетей, теперь проиллюстрирован на британском ТВ
Видео мамы, уползающей из детской, набрало миллионы просмотров
Вокруг приемной дочки Анджелины Джоли назревает скандал
Известного актера застрелили во время съемок музыкального клипа
Cотрудники водоканала утонули в резервуаре
"Украине уже не встать": эксперт про экономику страны
Армии Украины осталось 5 км до Дебальцево - СМИ
Датская принцесса получит на 45-летие остров за $10 миллионов
Это официально: Екатерина Варнава выходит замуж
СМИ: бывшая жена Джигарханяна впервые рассказала правду о разводе
Сын Светличной о том, почему не общается с матерью
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности
Переделки советских машин: угадай, что на фото
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
9NASA показало посадку зонда на Титан
9Крещенские купания
10«Бегущий огонь»
05:44 (мск), источник: VLADNEWS

Молодой парень попал под колеса Лексуса во Владивостоке

Авария произошла вечером на Борисенко.

24- летний мужчина попал под колеса автомобиля Lexus LX570 во Владивостоке; ДТП произошло во вторник около 21:15 возле дома по Борисенко, 10/7, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Потерпевший госпитализирован в Тысячекоечную больницу с сотрясением головного мозга и дисторсией шейного отдела позвоночника.

Установлено, что автомобиль под управлением 40-летнего мужчины двигался по Борисенко с Сахалинской на Спортивную. Наезд произошел вне зоны действия пешеходного перехода: молодой человек переходил дорогу справа налево (с точки обзора водителя авто).

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Стало известно о смертельной опасности зубной пасты
Голикова предлагает создать реестр получателей льготных лекарств
89-й Оскар готовится стать «раем» для «Ла-ла-ленда»
Белый дом объяснил, почему Трамп уверен, что поладит с Россией
Российская армия получила сотовое оружие
СМИ узнали бюджет слежки Британии за «Адмиралом Кузнецовым»
Законопроект о домашних побоях пройдет второе чтение
Роскосмос отзовет двигатели «Протон-М» для проверки
Спорт
Трансферные интриги последней дозаявочной недели в Европе Через неделю в Европе закроется трансферное окно, и за это время может произойти масса всего интересного
Авто
«Четырехглазая» Skoda Octavia: названы цены в России Российские дилеры будут просить минимум 940 тысяч рублей за лифтбек и 1 миллион 207 тысяч за универсал
Hi-Tech
В космосе создали первый искусственный атом Специалисты успешно запустили в космос эксперимент MAIUS 1. В условиях невесомости был получен конденсат Бозе-Эйнштейна
Кино
Эталонная Наташа Ростова: 75 лет Людмиле Савельевой Народная артистка РСФСР, сыгравшая эталонную для кинематографа всех времен Наташу Ростову, отмечает юбилей. «Кино Mail.Ru» присоединяется к поздравлениям
Недвижимость
УК лишат лицензий за плохое обслуживание жильцов
Капитальный ремонт домов профинансируют из бюджета
В Китае 19 многоэтажных зданий снесли за 10 секунд
Держать крупных собак в квартирах предложили запретить
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
В Казани учительницу наказали из-за SMS маме ученицы Женщина обвинила педагога в разглашении персональных данных.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь