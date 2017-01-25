Молодой парень попал под колеса Лексуса во Владивостоке

24- летний мужчина попал под колеса автомобиля Lexus LX570 во Владивостоке; ДТП произошло во вторник около 21:15 возле дома по Борисенко, 10/7, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Потерпевший госпитализирован в Тысячекоечную больницу с сотрясением головного мозга и дисторсией шейного отдела позвоночника.

Установлено, что автомобиль под управлением 40-летнего мужчины двигался по Борисенко с Сахалинской на Спортивную. Наезд произошел вне зоны действия пешеходного перехода: молодой человек переходил дорогу справа налево (с точки обзора водителя авто).