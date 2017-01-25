В Лысьве будут судить молодого человека за уклонение от службы в армии

СКР по Пермскому краю завершил расследование уголовного дела против 23-летнего жителя Лысьвы. Мужчина обвиняется в уклонении от службы в армии.

По данным следствия, с 2011 по 2016 годы молодой человек ни разу не пришёл в местный военкомат на призывную комиссию, хотя был должным образом оповещён. При этом уважительных причин для неявки у мужчины не было.

Как сообщили в краевом СКР, в ближайшее время материалы дела направят в суд. Мужчина находится под подпиской о невыезде.