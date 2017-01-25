Экс-борца с мафией судят за мошенничество в Приморье

24 января во Владивостокском военном гарнизонном суде началось слушание уголовного дела по факту покушения на мошенничество, совершенного бывшим сотрудником приморского УФСБ. Председательствует по делу судья гарнизонного суда Александр Дердей.

Владимир П. обвиняется в том, что, будучи действующим сотрудником, в 2015 году решил получить с одного из обвиняемых по делу о вымогательстве 10 миллионов рублей. По версии следствия, за это он обещал изменить обвиняемому меру пресечения (решить вопрос с содержанием в СИЗО). Реально решить вопрос с освобождением обвиняемого из-под стражи оперативник не имел возможности. Стоит отметить, что одним из тех, кто поддерживал гособвинение на первом судебном заседании, был военный прокурор Тихоокеанского флота генерал-майор юстиции Сергей Скребец.

На сегодня дело обстоит так: по роду своей деятельности подсудимый, проходивший службу в должности оперуполномоченного в Артеме, должен был противодействовать ОПГ — организованным преступным группам, но, видимо, в какой-то момент решил обогатиться сам.

Как следует из материалов дела, Владимир П. был изобличен коллегами — сотрудниками УФСБ, которые и задержали его. В связи с этим старший лейтенант был уволен из органов контрразведки по дискредитации. Бывший старший лейтенант полностью признал свою вину на следствии.

Примечательно, что на суд потерпевшего привозят в конвойной машине из СИЗО Владивостока, где он продолжает содержаться под стражей по обвинению в вымогательстве вот уже полтора года. А вот подсудимый — бывший старлей контрразведки, приходит в суд своим ходом — под стражу его не взяли.