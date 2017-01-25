Комсомольчанина задержали за преступление, которое он совершил более пяти лет назад
Комсомольские полицейские задержали жителя города за преступление, которое он совершил более пяти лет назад.
Комсомольские полицейские задержали жителя города за преступление, которое он совершил более пяти лет назад.
В июле 2011 года мужчина вместе с подельниками напал на сотрудников строительной организации, которые перевозили деньги. Из этих средств работники предприятия должны были получить зарплату.
По пути из банка машина потерпевших столкнулась с автомобилем злоумышленников. Фигуранты выбежали из машины и угрожали сотрудникам фирмы предметами, внешне похожими на ружье и гранату. Они похитили 4,4 миллиона рублей.
35-летний комсомольчанин был объявлен в федеральный розыск. Его задержали в соседнем регионе. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности, сейчас находится под арестом. Четверо участников преступной группы уже отбывают наказание. Личности остальных устанавливаются, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на