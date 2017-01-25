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06:50 (мск), источник: Губерния онлайн

Комсомольчанина задержали за преступление, которое он совершил более пяти лет назад

Комсомольские полицейские задержали жителя города за преступление, которое он совершил более пяти лет назад.

Источник: Reuters

В июле 2011 года мужчина вместе с подельниками напал на сотрудников строительной организации, которые перевозили деньги. Из этих средств работники предприятия должны были получить зарплату.

По пути из банка машина потерпевших столкнулась с автомобилем злоумышленников. Фигуранты выбежали из машины и угрожали сотрудникам фирмы предметами, внешне похожими на ружье и гранату. Они похитили 4,4 миллиона рублей.

35-летний комсомольчанин был объявлен в федеральный розыск. Его задержали в соседнем регионе. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности, сейчас находится под арестом. Четверо участников преступной группы уже отбывают наказание. Личности остальных устанавливаются, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.

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