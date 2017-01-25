Комсомольчанина задержали за преступление, которое он совершил более пяти лет назад

В июле 2011 года мужчина вместе с подельниками напал на сотрудников строительной организации, которые перевозили деньги. Из этих средств работники предприятия должны были получить зарплату.

По пути из банка машина потерпевших столкнулась с автомобилем злоумышленников. Фигуранты выбежали из машины и угрожали сотрудникам фирмы предметами, внешне похожими на ружье и гранату. Они похитили 4,4 миллиона рублей.