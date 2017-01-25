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06:35 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Екатеринбурге при пожаре пострадал ребенок

Мальчик госпитализирован.

Вечером 24 января 2017 года в Екатеринбурге произошел пожар в 4-этажном доме на улице Маяковского. Горела квартира на первом этаже. Огонь повредил домашнее имущество на площади 2 квадратных метров.

Как сообщили «Уралинформбюро» в ГУ МЧС по Свердловской области, на место выезжали 4 единицы техники и 11 спасателей.

При пожаре пострадал один человек. По информации СМИ, это мальчик, оставшийся дома один. Он отравился продуктами горения и был госпитализирован.

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