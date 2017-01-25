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07:05 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В лобовом ДТП на свердловской трассе беременная женщина сломала ноги

И повредила таз.

24 января 2017 года на трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган в лобовом ДТП пострадала беременная женщина, передает «Уралинформбюро».

Виновником аварии стал 19-летний молодой человек на Volkswagen Golf. Выехав на встречную полосу, он врезался в Kia Rio. Водители обеих иномарок отделались ушибами и ссадинами.

Серьезнее пострадала 33-летняя беременная женщина из Kia Rio. У нее переломы ног, а также повреждение таза. Пострадавшая находится на последних месяцах беременности.

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