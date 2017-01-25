Девушка попыталась отравиться «Боярышником» в Новосибирске
Спасатели МАСС и бригада «скорой помощи» спасли отравившуюся 24-летнюю девушку, сообщают в группе «ВКонтакте» спасатели МАСС.
Спасатели МАСС и бригада «скорой помощи» спасли отравившуюся 24-летнюю девушку, сообщают в группе «ВКонтакте» спасатели МАСС.
В час ночи 25 января спасатели МАСС отправились на вызов в Кировский район. 24-летняя девушка совершила попытку суицида через отравление спиртосодержащей настойкой наподобие «Боярышника», рассказал начальник муниципальной
«Девушка была без сознания, когда мы зашли в квартиру. Вокруг нее было много банок от алкогольных коктейлей, лежали настойки наподобие «Боярышника. Ранее она отправляла
Приехавшая бригада «скорой помощи» провела на месте промывание желудка и увезла в больницу.