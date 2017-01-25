Девушка попыталась отравиться «Боярышником» в Новосибирске

В час ночи 25 января спасатели МАСС отправились на вызов в Кировский район. 24-летняя девушка совершила попытку суицида через отравление спиртосодержащей настойкой наподобие «Боярышника», рассказал начальник муниципальной аварийно-спасательной службы Дмитрий Фокин.

«Девушка была без сознания, когда мы зашли в квартиру. Вокруг нее было много банок от алкогольных коктейлей, лежали настойки наподобие «Боярышника. Ранее она отправляла смс-ки своему знакомому, в которых говорила, что не хочет жить», — добавил Дмитрий Фокин.

Приехавшая бригада «скорой помощи» провела на месте промывание желудка и увезла в больницу.