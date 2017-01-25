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07:36 (мск), источник: Губерния онлайн

Сотрудник хабаровского пункта содержания собак стал фигурантом уголовного дела

По данным полиции, в октябре прошлого года мужчина ударил зоозащитницу металлическим предметом по голове.

Полиция возбудила уголовное дело в отношении сотрудника хабаровского пункта временного размещения животных (ПВС). Мужчина, которого подозревают в причинении легкого вреда здоровью зоозащитницы, находится под подпиской о невыезде, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД по Хабаровскому краю.

Напомним, что 18 октября 2016 года в районе мусороперегрузочной станции «Северная» недалеко от пункта содержания дворняг произошла потасовка между сотрудником ПВС и семейной парой, которая приехала забрать свою собаку. Спустя некоторое время зоозащитнику выписали штраф в тысячу рублей за нанесение побоев.

Сегодня стало известно, что работник ПВС проходит подозреваемым по уголовному делу.

«Уголовное дело возбуждено 20 января по части 2 статьи 115 УК РФ. Подозреваемым по делу является сотрудник центра временного содержания животных, который на момент пребывания заявительницы охранял территорию ПВС и нанес [женщине] телесные повреждения неустановленным металлическим предметом. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, потерпевшей был причинен легкий вред здоровью», — сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по Хабаровскому краю Ирина Щеголева.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Максимальное наказание по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

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