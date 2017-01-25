Пищевую добавку со спиртом «Пшеничная» изъяли в магазине в Братске

Сотрудники полиции и Роспотребнадзора изъяли пищевую спиртосодержащую добавку «Пшеничная» с прилавка магазина в Братске. Изъятая продукция направлена на исследование химического состава. Об этом сообщили корр. ИА IrkutskMedia в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

— Установили совместно с полицейскими факт продажи спиртосодержащей добавки «Пшеничная». Сейчас проводится лабораторное исследование, — рассказали корр. агентства в пресс-службе.

Напомним, спиртосодержащие пищевые добавки-ароматизаторы крепостью 40% начали продавать в магазинах Братска. Мэрия северной столицы Приангарья отправила в МВД и Роспотребназор официальные письма, в которых говорится о появлении в торговых точках данной продукции.

Как ранее сообщало ИА IrkutskMedia, отравление суррогатным алкоголем стало самым трагичным событием в Иркутске в 2016 году и о многом заставило задуматься не только местные органы власти, но и федеральные. Ситуация вызвала грандиозный скандал в декабре и вышла на международный уровень. Массовое отравление людей непищевой спиртосодержащей жидкостью прокомментировал президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции и дал несколько поручений.

С первых дней правоохранители изымали образцы жидкости, которую употребляли пострадавшие, направляли их на исследование в экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Иркутской области. Сотрудники СУ СКР по региону 18 декабря 2016 года возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 239 УК РФ «Производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц». По делу задержаны 22 человека. В отношении семи из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении 10-ти — в виде домашнего ареста, еще четверо находятся под подпиской о невыезде.

Сразу после пресс-конференции Путина следователи возбудили в отношении заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Иркутской области Михаила Лужнова уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность).

27 декабря прошлого года Главным следственным управлением СК России было возбуждено уголовное дело в отношении заместителя министра имущественных отношений Иркутской области Евгении Нефедовой. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность). 11 января 2017 года ее отстранили от занимаемой должности. Такое решение принял Свердловский районный суд.

В тот же день начальника отдела полиции № 4 УМВД по Иркутску Дениса Черемисина задержали по делу об отравлении суррогатной алкогольной продукцией. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть более двух лиц». Полицейского отпустили под подписку о невыезде, а затем отстранили от должности.

Всего от употребления непищевой спиртосодержащей жидкости пострадали 123 человека, из которых 77 погибло (в том числе 47 человек в ЛПУ и 29 человек поступивших в БСМЭ от организаций ритуальных услуг). Было выписано 47 человек, из них 38 — выписано из лечебных учреждений по улучшению состояния здоровья, девять человек покинули лечебные учреждения, отказавшись от медицинской помощи. Последний пострадавший выписан 12 января 2017 года из ГКБ № 3 Иркутска (находился в стационаре с 19 декабря 2016 года).