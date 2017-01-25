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07:54 (мск), источник: АиФ Челябинск

Мошенники в Челябинске обкрадывают квартиры при помощи детей

Злоумышленники представляются друзьями родителей.

Злоумышленники в Челябинске обворовывают квартиры, получая доступ в жилище при помощи детей, о нескольких подобных случаях жители Металлургического района рассказали в соцсети.

По словам одной из потерпевших, её 10-летнего сына у подъезда дома на улице Прокатной остановила женщина, похожая на цыганку. «Сын шёл со школы. Она его заговорила, сказала, что мамина подруга и тд, и т. п. Зашла в квартиру, вышарила все деньги. В общем, желаю не оказаться в нашей ситуации», — написала челябинка. Автор поста попросил горожан предупредить своих детей об опасности.

В комментариях под записью южноуральцы сообщили ещё о двух подобных кражах в Молодёжном городке. Напомним, ранее полицейские предупреждали жителей области о мошенниках, которые приникают в квартиры пенсионеров под видом соцработников и похищают ценности.

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