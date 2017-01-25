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07:58 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Екатеринбурге сгорели 5 домов

В коллективных садах.

В ночь на 25 января 2017 года в Екатеринбурге произошло два пожара, в которых сгорели пять домов, сообщили «Уралинформбюро» в службе спасения «СОВА».

Первое сообщение о возгорании поступило из коллективного сада «Исеть». На площади 50 «квадратов» полыхал частный дом.

Вскоре возник пожар в саду «Визовец» — там огнем оказались охвачены сразу четыре дома. Площадь пожара составила 300 квадратных метров. Как пишут очевидцы в соцсети «ВКонтакте», на вызов пожарные приехали с пустыми цистернами и долго не могли найти воду.

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