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08:04 (мск), источник: dostup1.ru

Нашлась мать 4-летнего мальчика, гулявшего ночью по Челябинску

Сейчас женщина дает объяснения сотрудникам полиции.

Мать четырехлетнего мальчика, которого нашли на улице поздно вечером, явилась за ребенком в отдел полиции — семью проверяют сотрудники ПДН, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Во вторник, 24 января, около 22.30 в районе пересечения улиц Братьев Кашириных и Чайковского местная жительница заметила одиноко бродившего маленького мальчика. Заподозрив, что ребенок может быть в опасности, женщина отвезла его в ближайший отдел полиции. В скором времени за малышом пришла его мать.

«Со слов женщины, она оставила ребенка соседке. Однако та не доглядела, и мальчик самостоятельно вышел на улицу и пошел гулять. Информация проверяется. Работают сотрудники ПДН», — рассказали в пресс-службе УМВД по Челябинску.

Напомним, накануне в Челябинске под суд отдали 24-летнюю горожанку, которая бросила на улице своего трехлетнего сына. Узнав мальчика по публикациям в СМИ, родственники указали на его мать. Девушка злоупотребляла спиртным и о ребенка не заботилась. Сейчас мальчик находится в приюте.

Ольга Плеханова.

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