Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
19 многоэтажек снесли за 10 секунд (видео)
Народные средства, которыми лучше не пользоваться
Путин направил срочную телеграмму президенту Венгрии
Вокруг приемной дочки Анджелины Джоли назревает скандал
Кира Пластинина сыграла роскошную свадьбу в Мексике (фото)
Мастер «парчовых ковров». 5 знаменитых картин Василия Сурикова24 января 1848 года родился Василий Суриков, художник, чьи картины представлены в собраниях Третьяковской галереи и Русского музея
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео)
Молодым семьям выделят деньги на покупку жилья
Дольщикам дадут пятилетнюю гарантию на жилье
«Третий «Прорыв»: Россия получит новый танк четвертого поколения
Армии Украины осталось 5 км до Дебальцево - СМИ
Светящиеся в темноте волосы: в Сети обсуждают новый тренд
Дима Билан проводит отпуск с родителями
СМИ: бывшая жена Джигарханяна впервые рассказала правду о разводе
Сын Светличной о том, почему не общается с матерью
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности
Переделки советских машин: угадай, что на фото
Фоторепортажи
6В Италии спасли трех щенков из накрытого лавиной отеля
10«Бегущий огонь»
22Вечное сияние Джима Керри
9Крещенские купания
08:06 (мск), источник: Om1.ru

В Омске мастер-железнодорожник украл с работы детали

Мужчина вывез их в своём автомобиле со станции, а затем сдал в металлолом.

Оперативники из Омского линейного управления МВД задержали в пункте приёма цветных металлов 40-летнего работника одного из железнодорожных предприятий. Омич пытался сдать в металлолом латунные детали от железнодорожных конструкций.

Гражданин оказался из тех, кого в советское время именовали «несунами». Он трудится мастером в ремонтно-изготовительном цехе на станции «Московка».

Елена Карачун, пресс-секретарь УТ МВД России по СФО:

 — Воспользовавшись служебным положением, мужчина вынес с территории железнодорожные детали, сложил их в свой автомобиль и привёз в ближайший пункт приёма металла.

В отношении железнодорожника возбудили уголовное дело по статье «Кража». За покушение на имущество работодателя омичу грозит до двух лет лишения свободы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Ночью в Омске из горящего подъезда спасли 75 жильцов
Роскосмос отзывает все двигатели ракет-носителей «Протон-М»
Белый дом объяснил, почему Трамп уверен, что поладит с Россией
В Литву прибыли первые военные нового батальона НАТО
Российская армия получила сотовое оружие
СМИ узнали о прослушивании посла РФ в США сотрудниками ФБР
Панама приостановила расследование «панамских документов»
Голикова предлагает создать реестр получателей льготных лекарств
Спорт
Трансферные интриги последней дозаявочной недели в Европе Через неделю в Европе закроется трансферное окно, и за это время может произойти масса всего интересного
Авто
«Четырехглазая» Skoda Octavia: названы цены в России Российские дилеры будут просить минимум 940 тысяч рублей за лифтбек и 1 миллион 207 тысяч за универсал
Hi-Tech
В космосе создали первый искусственный атом Специалисты успешно запустили в космос эксперимент MAIUS 1. В условиях невесомости был получен конденсат Бозе-Эйнштейна
Кино
Эталонная Наташа Ростова: 75 лет Людмиле Савельевой Народная артистка РСФСР, сыгравшая эталонную для кинематографа всех времен Наташу Ростову, отмечает юбилей. «Кино Mail.Ru» присоединяется к поздравлениям
Недвижимость
УК лишат лицензий за плохое обслуживание жильцов
Капитальный ремонт домов профинансируют из бюджета
В Китае 19 многоэтажных зданий снесли за 10 секунд
Держать крупных собак в квартирах предложили запретить
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
В Казани учительницу наказали из-за SMS маме ученицы Женщина обвинила педагога в разглашении персональных данных.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь