В Омске мастер-железнодорожник украл с работы детали

Оперативники из Омского линейного управления МВД задержали в пункте приёма цветных металлов 40-летнего работника одного из железнодорожных предприятий. Омич пытался сдать в металлолом латунные детали от железнодорожных конструкций.

Гражданин оказался из тех, кого в советское время именовали «несунами». Он трудится мастером в ремонтно-изготовительном цехе на станции «Московка».

Елена Карачун, пресс-секретарь УТ МВД России по СФО:

— Воспользовавшись служебным положением, мужчина вынес с территории железнодорожные детали, сложил их в свой автомобиль и привёз в ближайший пункт приёма металла.

В отношении железнодорожника возбудили уголовное дело по статье «Кража». За покушение на имущество работодателя омичу грозит до двух лет лишения свободы.