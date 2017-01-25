В Омске мастер-железнодорожник украл с работы детали
Мужчина вывез их в своём автомобиле со станции, а затем сдал в металлолом.
Мужчина вывез их в своём автомобиле со станции, а затем сдал в металлолом.
Оперативники из Омского линейного управления МВД задержали в пункте приёма цветных металлов 40-летнего работника одного из железнодорожных предприятий. Омич пытался сдать в металлолом латунные детали от железнодорожных конструкций.
Гражданин оказался из тех, кого в советское время именовали «несунами». Он трудится мастером в
Елена Карачун,
— Воспользовавшись служебным положением, мужчина вынес с территории железнодорожные детали, сложил их в свой автомобиль и привёз в ближайший пункт приёма металла.
В отношении железнодорожника возбудили уголовное дело по статье «Кража». За покушение на имущество работодателя омичу грозит до двух лет лишения свободы.