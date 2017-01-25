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09:49 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Два человека пострадали в ДТП с четырьмя машинами в Ростове

Два человека пострадали в результате ДТП с участием четырех автомобилей в донской столице, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

ДТП произошло 24 января в 17.40 на улице Профсоюзной.

По предварительным данным, «Форд Фокус», водитель которого проигнорировал знак «Уступи дорогу», выезжая с улицы Ставского, столкнулся с «Хондой Аккорд». Та врезалась в припаркованный ВАЗ-2115, который отбросило на стоявший рядом автомобиль «Хендай Акцент».

В результате ДТП два пассажира «Хонды» с травмами доставлены в больницу.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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