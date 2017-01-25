Два человека пострадали в ДТП с четырьмя машинами в Ростове
Два человека пострадали в результате ДТП с участием четырех автомобилей в донской столице, сообщает
Два человека пострадали в результате ДТП с участием четырех автомобилей в донской столице, сообщает
ДТП произошло 24 января в 17.40 на улице Профсоюзной.
По предварительным данным, «Форд Фокус», водитель которого проигнорировал знак «Уступи дорогу», выезжая с улицы Ставского, столкнулся с «Хондой Аккорд». Та врезалась в припаркованный ВАЗ-2115, который отбросило на стоявший рядом автомобиль «Хендай Акцент».
В результате ДТП два пассажира «Хонды» с травмами доставлены в больницу.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.