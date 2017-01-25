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08:30 (мск), источник: VN.RU

Таксист без передних зубов пропал в Новосибирске

25-летний таксист Сергей Фомичев уехал на вызов 20 января в Калининский район Новосибирска и до настоящего времени не вернулся. Его разыскивают волонтеры и полиция.

Пропавшего таксиста, который находился за рулем серебристого Volkswagen Golf с номером С 272 КХ регион 154, ищет полиция и волонтеры. Мужчина отправился на вызов 20 января, с тех пор о его местонахождении ничего не известно, сообщили в полиции.

Мужчина был одет в черную куртку, черные брюки, черные туфли и в серую клетчатую рубашку. Рост 160 см, глаза голубые, волосы светло-русые. Носит бороду и усы.

Особые приметы: отсутствуют 4 передних зуба.

Знающих что-либо о местонахождении этого человека просят сообщить в полицию по телефону 02 (с мобильного 020), или волонтерам: 8−953−887−1777; 8−952−945−8711.

Также в Новосибирске продолжаются поиски 49-летнего Бусоедова Игоря Сергеевича, который ушел из дома на ул. Балакирева, 1 в начале сентября и до сих не вернулся.

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