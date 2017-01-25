Таксист без передних зубов пропал в Новосибирске
25-летний таксист Сергей Фомичев уехал на вызов 20 января в Калининский район Новосибирска и до настоящего времени не вернулся. Его разыскивают волонтеры и полиция.
25-летний таксист Сергей Фомичев уехал на вызов 20 января в Калининский район Новосибирска и до настоящего времени не вернулся. Его разыскивают волонтеры и полиция.
Пропавшего таксиста, который находился за рулем серебристого Volkswagen Golf с номером С 272 КХ регион 154, ищет полиция и волонтеры. Мужчина отправился на вызов 20 января, с тех пор о его местонахождении ничего не известно, сообщили в полиции.
Мужчина был одет в черную куртку, черные брюки, черные туфли и в серую клетчатую рубашку. Рост 160 см, глаза голубые, волосы
Особые приметы: отсутствуют 4 передних зуба.
Знающих
Также в Новосибирске продолжаются поиски 49-летнего Бусоедова Игоря Сергеевича, который ушел из дома на ул. Балакирева, 1 в начале сентября и до сих не вернулся.