Таксист без передних зубов пропал в Новосибирске

Пропавшего таксиста, который находился за рулем серебристого Volkswagen Golf с номером С 272 КХ регион 154, ищет полиция и волонтеры. Мужчина отправился на вызов 20 января, с тех пор о его местонахождении ничего не известно, сообщили в полиции.

Мужчина был одет в черную куртку, черные брюки, черные туфли и в серую клетчатую рубашку. Рост 160 см, глаза голубые, волосы светло-русые. Носит бороду и усы.