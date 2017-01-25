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08:20 (мск), источник: АиФ Челябинск

Ребёнок провалился в канализационный колодец на северо-западе Челябинска

На помощь мальчику пришли очевидцы ЧП.

Челябинцы вытащили из канализационного колодца ребёнка, провалившегося туда во время игры в районе Тополиной Аллеи, начата проверка обстоятельств ЧП, сообщают в прокуратуре Центрального района города.

По словам очевидцев, крики о помощи на улице Академика Королёва они услышали вечером 24 января. Возле расположенной неподалёку детской горки они увидели несколько колодцев, один из которых был вместо люка накрыт деревянным поддоном. Мальчик лет семи провалился через доски, один из мужчин спустился вниз, чтобы вытащить его. К счастью, в колодце не было воды, серьёзных травм при падении ребёнок не получил.

Горожане отмечают, что проблема с люками возникла ещё летом, а поблизости есть и другие открытые колодцы. Многие из опасных мест расположены рядом с детскими площадками.

В ходе проверки работники прокуратуры намерены установить ответственных за содержание колодцев, а также проинспектировать состояние других люков в микрорайоне.

Напомним, летом 2016 года в суд было направлено дело южноуральца, которого обвинили в причинении по неосторожности смерти 5-летнему мальчику: ребёнок утонул в ничем не огороженном колодце у дома мужчины.

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