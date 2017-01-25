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08:40 (мск), источник: Om1.ru

В Омске эвакуировали пассажиров и персонал автовокзала

Инцидент произошел сегодня, 25 января, около 9:30 часов утра.

В здании автовокзала, расположенном на проспекте Комарова, посетители заметили бесхозную сумку, о чем сразу известили охрану, а затем и полицию, пишет НГС. Как и положено в таких случаях, всех, кто находился на автовокзале — около 250 человек — эвакуировали, а само здание оцепили и никого не пускали внутрь, пока не подтвердилось, что предмет не представляет опасности.

Ситуация разрешилась уже несколько минут: за забытой сумкой вернулся владелец. Однако прежде чем снять оцепление правоохранителям потребовалось примерно 40 минут, чтобы удостовериться в отсутствии угрозы населению. Затем автовокзал вернулся к привычной работе.

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