В Омске эвакуировали пассажиров и персонал автовокзала

В здании автовокзала, расположенном на проспекте Комарова, посетители заметили бесхозную сумку, о чем сразу известили охрану, а затем и полицию, пишет НГС. Как и положено в таких случаях, всех, кто находился на автовокзале — около 250 человек — эвакуировали, а само здание оцепили и никого не пускали внутрь, пока не подтвердилось, что предмет не представляет опасности.

Ситуация разрешилась уже несколько минут: за забытой сумкой вернулся владелец. Однако прежде чем снять оцепление правоохранителям потребовалось примерно 40 минут, чтобы удостовериться в отсутствии угрозы населению. Затем автовокзал вернулся к привычной работе.