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08:38 (мск), источник: PROUFU.ru

Житель Башкирии ограбил магазин одежды ради бутылки водки

Житель города Стерлитамак совершил ограбление в одном из магазинов для того, чтобы купить на вырученные средства купить водки, сообщает пресс-служба МВД по РБ.

В ходе следствия выяснилось, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения зашел в магазин одежды, схватил мужской халат и бросился наутек. Продавец заметила только то, как злоумышленник выбегал из магазина, и тут же сообщила в полицию.

Вскоре личность вора была установлена. Сотрудники правоохранительных органов задержали 39-летнего подозреваемого, в содеянном он признался. По его словам, похищенный халат он продал неизвестной женщине за 350 рублей, уверив ее, что это будет отличный подарок для любимого мужа. На полученные деньги злоумышленник купил бутылку водки.

Следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, по статье «Грабеж».

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