Роспотребнадзор назвал источником сальмонеллы на острове Русском сырые яйца
При этом, очаг декабрьского заражения студентов установлен не был.
При этом, очаг декабрьского заражения студентов установлен не был.
Владивосток, 25 января, PrimaMedia.
Пробы продуктов, взятые Роспотребнадзором после декабрьского заражения 16 студентов ДВФУ на острове Русском, показали наличие возбудителя сальмонеллеза типа S. Enteritidis в сырых куриных яйцах. При этом, как следует из акта проверки № 2046 (имеется в распоряжении редакции), у сотрудников кафе Island и в готовых блюдах возбудителя не обнаружено, сообщает ИА PrimaMedia.
«В связи с отрицательными результатами лабораторных исследований отобранной на объекте продукции, предполагаемой в качестве фактора передачи, и отрицательных результатов обследования сотрудников пищеблока, с целью дальнейшего выявления источника инфекции проведен отбор крови для серологического исследования у 46 сотрудников кафе (результаты отрицательные), а изолированные культуры S. Enteritidis доставлены для исследования в НИИЭМ эпидемиологии и микробиологии им. Г. П. Сомова для проведения спектрального анализа», — говорится в акте проверки.
Согласно акту, в исследуемом кафе сотрудники ведомства обнаружили нарушения
Напомним, Фрунзенский районный суд Владивостока приостановил деятельность двух кафе на территории острова Русский на 60 суток