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09:53 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Роспотребнадзор назвал источником сальмонеллы на острове Русском сырые яйца

При этом, очаг декабрьского заражения студентов установлен не был.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 25 января, PrimaMedia.

Пробы продуктов, взятые Роспотребнадзором после декабрьского заражения 16 студентов ДВФУ на острове Русском, показали наличие возбудителя сальмонеллеза типа S. Enteritidis в сырых куриных яйцах. При этом, как следует из акта проверки № 2046 (имеется в распоряжении редакции), у сотрудников кафе Island и в готовых блюдах возбудителя не обнаружено, сообщает ИА PrimaMedia.

«В связи с отрицательными результатами лабораторных исследований отобранной на объекте продукции, предполагаемой в качестве фактора передачи, и отрицательных результатов обследования сотрудников пищеблока, с целью дальнейшего выявления источника инфекции проведен отбор крови для серологического исследования у 46 сотрудников кафе (результаты отрицательные), а изолированные культуры S. Enteritidis доставлены для исследования в НИИЭМ эпидемиологии и микробиологии им. Г. П. Сомова для проведения спектрального анализа», — говорится в акте проверки.

Согласно акту, в исследуемом кафе сотрудники ведомства обнаружили нарушения санитарно-эпидемиологических требований (недостаточное материальное оснащение, отсутствие маркировки, своевременного косметического ремонта и др), в связи с чем деятельность кафе была приостановлена.

Напомним, Фрунзенский районный суд Владивостока приостановил деятельность двух кафе на территории острова Русский на 60 суток из-за нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Как рассказал корр. ИА PrimaMedia представитель ООО «Акварес», сейчас нарушения устранены и компания ходатайствует о досрочном возобновлении работы кафе.

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