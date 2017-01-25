Ночью в Омске пожарные спасли из горящего подъезда 30 жильцов

Сегодня, 25 января, на улице Суровцева в Кировском округе произошёл крупный пожар в девятиэтажном доме. В 00:40 кто-то из жильцов вызвал с сотового телефона пожарных по номеру 101. Звонивший сообщил, что из окон подъезда валит густой дым, а люди бегут спасаться на улицу.

Как рассказывает главное управление МЧС по Омской области, уже через шесть минут 18 пожарных были на месте. На улице стояла толпа. Это оказались 45 жильцов, что успели эвакуироваться самостоятельно. Жители рассказали: в подъезде остались их соседи, которые не могут выйти, ведь в подъезде сильный дым. К тому же на первом этаже от перегрева лопнул радиатор отопления. Поэтому в подъезде стоит густой пар, а под ноги льётся кипяток.

Несмотря на сложности, четыре звена газодымозащитной службы приступили к эвакуации людей. Спасатели вывели из горящего подъезда 30 человек, в числе которых было восемь детей. Никто не пострадал.

В 01:52 пожар был ликвидирован. Когда сотрудники МЧС стали разбираться в его причинах, то выяснили: возгорание спровоцировали сами жильцы. Они устроили на первом этаже возле эвакуационного выхода склад из старых вещей. Именно эти вещи и загорелись. Выход, через который можно было бы спастись из горящего дома, оказался перекрыт огнём и дымом.

Главное управление МЧС по Омской области:

— На сегодняшний день в городе Омске и области набирает актуальность проблема нарушений правил пожарной безопасности в многоквартирных домах. Зачастую именно сами жильцы нарушают правила, которые призваны обеспечить их же безопасность. Наиболее часто встречающиеся нарушения — это самовольное блокирование существующих путей эвакуации. Например, заваленные лестничные клетки.

Сотрудники МЧС провели с жильцами дома на улице Суровцева воспитательную беседу. Порекомендовали им больше не складировать на лестничных клетках и возле эвакуационного выхода свои вещи: мебель, коробки и стройматериалы. Иначе история с пожаром и заблокированным путём к спасению может повториться.