Пешеходы все чаще становятся жертвами ДТП в Приморье
Наезд на пешехода — самое распространенное ДТП в Приморском крае, сообщает ИА «Дейта».
Наезд на пешехода — самое распространенное ДТП в Приморском крае, сообщает ИА «Дейта».
«В январе на территории Приморья зарегистрировано 159
Наибольшее число аварий зарегистрировано во Владивостоке, Находкинском и Уссурийском городских округах. ДТП, в результате которых погибли люди, произошли в Арсеньеве, Владивостоке, Кавалеровском районе, Находкинском и Уссурийском городских округах. Аварии были зарегистрированы в темное время суток, возраст погибших — от 37 до 70 лет.
«Отмечено увеличение числа аварий с участием детей-пешеходов: они получают травмы либо утром, по пути в школу, либо в середине дня, при возвращении домой. В январе “аварийно-опасным” днем недели стал вторник, далее следуют среда и четверг. Наибольшее число аварий, в которых пострадали
Сотрудники Госавтоинспекции напоминают: согласно действующему законодательству, за непредоставление преимущества пешеходам водителю грозит штраф в размере 1500 рублей. В свою очередь, нарушение пешеходом ПДД влечет предупреждение или штраф в размере 500 рублей.