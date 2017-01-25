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09:47 (мск), источник: ДЕЙТА

Пешеходы все чаще становятся жертвами ДТП в Приморье

Наезд на пешехода — самое распространенное ДТП в Приморском крае, сообщает ИА «Дейта».

«В январе на территории Приморья зарегистрировано 159 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пострадали люди. При этом 43 процента случаев — это автомобильные аварии с участием пешеходов: с начала года произошло 68 таких ДТП, помощь врачей потребовалась 62 пострадавшим, девять человек спасти не удалось», — говорится в сообщении ГИБДД России по Приморскому краю.

Наибольшее число аварий зарегистрировано во Владивостоке, Находкинском и Уссурийском городских округах. ДТП, в результате которых погибли люди, произошли в Арсеньеве, Владивостоке, Кавалеровском районе, Находкинском и Уссурийском городских округах. Аварии были зарегистрированы в темное время суток, возраст погибших — от 37 до 70 лет.

«Отмечено увеличение числа аварий с участием детей-пешеходов: они получают травмы либо утром, по пути в школу, либо в середине дня, при возвращении домой. В январе “аварийно-опасным” днем недели стал вторник, далее следуют среда и четверг. Наибольшее число аварий, в которых пострадали дети-пешеходы, зарегистрировано во Владивостоке, кроме того, по одному ДТП произошло в городах Большой Камень, Лесозаводск, Находка, а также в Октябрьском районе, Уссурийском городском округе и Хасанском районе», — говорится в сообщении.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают: согласно действующему законодательству, за непредоставление преимущества пешеходам водителю грозит штраф в размере 1500 рублей. В свою очередь, нарушение пешеходом ПДД влечет предупреждение или штраф в размере 500 рублей.

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