В Левобережном районе Воронежа столкнулись 2 маршрутных автобуса

Маршрутные автобусы № 120 В и № 1кв столкнулись в Левобережном районе в среду, 25 января. По предварительным данным, пострадали две пассажирки, сообщили очевидцы в службу спасения 112.

Одна из пострадавших женщин получила травму лица, вторая — повредила челюсть, добавили очевидцы. Медики доставили пассажирку в больницу «Электроника». ДТП случилось на Ленинском проспекте у остановки «Нижняя» около 7:16, уточнила пресс-служба ГУ МЧС по Воронежской области.