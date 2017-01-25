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10:02 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Левобережном районе Воронежа столкнулись 2 маршрутных автобуса

По предварительным данным, пострадали две пассажирки.

Маршрутные автобусы № 120 В и № 1кв столкнулись в Левобережном районе в среду, 25 января. По предварительным данным, пострадали две пассажирки, сообщили очевидцы в службу спасения 112.

Одна из пострадавших женщин получила травму лица, вторая — повредила челюсть, добавили очевидцы. Медики доставили пассажирку в больницу «Электроника». ДТП случилось на Ленинском проспекте у остановки «Нижняя» около 7:16, уточнила пресс-служба ГУ МЧС по Воронежской области.

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