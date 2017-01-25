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10:23 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Подрядчик по демонтажу моста в Минусинске закидал реку мусором

Кроме того, не исключены срывы сроков проведения работ.

Подрядчика по демонтажу моста в Минусинске уличили в нарушении правил проведения работ. Во время сноса конструкций рабочие закидали реку мусором.

Как сообщает «СТС-Минусинск», компания «Ликвидатор», которая занимается демонтажем моста, также работает на разборе местной котельной. Конкурс проводился на два проекта отдельно, однако победитель аукциона решил их «объединить». Кирпичи от котельной складируются на берегу Минусинской протоки вместе с другим строительным мусором, после чего его смывает водой.

Также фирму уличили в потенциальном срыве сроков сдачи работ. Местных жителей не устраивает темп демонтажа, которого придерживается компания. Полностью снести конструкцию нужно к 1 апреля, однако не исключен перенос срока.

Ситуация в Минусинске возмутила и депутатов ЗС.

Напомним, один из пролетов моста через Минусинскую протоку Енисея рухнул 14 марта прошлого года. По данным следствия, в момент инцидента на переправе находились люди и техника. В результате происшествия пострадали 6 человек, а СК завел уголовное дело.

После обрушения мэр Минусинска Дмитрий Меркулов обратился к министру обороны Сергею Шойгу с просьбой построить временный мост. В мае военные возвели временное сооружение, благодаря которому водители смогли передвигаться с одного берега Енисея на другой.

Муниципальный контракт на проведение демонтажа старого моста был подписан в начале января. Подрядчиком стала компания «Ликвидатор» из Липецка. Сумма договора — 1,79 млн рублей.

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