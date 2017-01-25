В Омске отправляют в суд уголовное дело против бухгалтера Мацелевича

Правоохранительные органы завершили расследование уголовного дела против бывшего бухгалтера предприятия «Омский бухгалтер» Екатерины Бунаковой. Ее обвиняют в незаконной банковской деятельности и участии в преступном сообществе для совершения тяжких преступлений. По данным силовиков, в работе преступного сообщества Бунакова участвовала с 2008-го по 2014 год. Она вела учет денег, поступавших на счета фиктивных юридических лиц, проводила прием и сверку наличных средств.

«Бунакова, заключив досудебное соглашение, давала подробные показания», — сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Омской области.

Уголовное дело против Екатерины Бунаковой выделили в отдельное производство. Утверждено обвинительное заключение. Уголовное дело отправляют в Центральный райсуд.

По данным следствия, ОПГ возглавлял Станислав Мацелевич. Группировке удалось обналичить 9 миллиардов 216 миллионов рублей. Доход ОПГ составил свыше 322 миллионов рублей.