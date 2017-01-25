В Уфе 16-летний школьник попал под колеса иномарки
УФА, 25 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфе 16-летний школьник попал под колеса иномарки. По сообщению
УФА, 25 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфе 16-летний школьник попал под колеса иномарки. По сообщению
Школьник с травмами обратился в больницу. Подростку была оказана вся необходимая медпомощь.
В ведомстве добавили, что за прошедшие сутки на дорогах столицы произошло 149 ДТП, в пяти автоавариях пострадали 15 человек и один погиб.