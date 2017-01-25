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09:48 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе 16-летний школьник попал под колеса иномарки

УФА, 25 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфе 16-летний школьник попал под колеса иномарки. По сообщению пресс-службы городской Госавтоинспекции, накануне около 11 часов напротив дома по улице Запотоцкого водитель за рулем «Рено Дастер» ехал по дворовой территории, где и сбил пешехода.

Школьник с травмами обратился в больницу. Подростку была оказана вся необходимая медпомощь.

В ведомстве добавили, что за прошедшие сутки на дорогах столицы произошло 149 ДТП, в пяти автоавариях пострадали 15 человек и один погиб.

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