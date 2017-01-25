В Уфе 16-летний школьник попал под колеса иномарки

Школьник с травмами обратился в больницу. Подростку была оказана вся необходимая медпомощь.

В ведомстве добавили, что за прошедшие сутки на дорогах столицы произошло 149 ДТП, в пяти автоавариях пострадали 15 человек и один погиб.