В Красноярске директор школы обокрала городской бюджет на 2 миллиона рублей

Экс-директор школы в Свердловском районе условно осуждена за хищение зарплат фиктивно трудоустроенных работников. Новость сообщили в ГУ СК по краю.

Следствие установило, что директор МБОУ ВСОШ № 6 с 2009 по 2015 год, используя своё служебное положение, фиктивно трудоустроила четверых сотрудников на должности учителей и технического специалиста. Зарплату за работников женщина получала сама, снимая деньги с банковских карт.

«Ущерб городскому бюджету составил 1 миллион 919 тысяч рублей. Приговором суда ей назначено наказание в виде лишения свободы на 3 года с испытательным сроком на такой же период», — поясняют в следственном управлении.

Кроме того, мошенница должна возместить причинённый ущерб Главному управлению образования Красноярска.