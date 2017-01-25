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10:22 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярске директор школы обокрала городской бюджет на 2 миллиона рублей

Женщина 6 лет получала зарплату за несуществующих сотрудников.

Экс-директор школы в Свердловском районе условно осуждена за хищение зарплат фиктивно трудоустроенных работников. Новость сообщили в ГУ СК по краю.

Следствие установило, что директор МБОУ ВСОШ № 6 с 2009 по 2015 год, используя своё служебное положение, фиктивно трудоустроила четверых сотрудников на должности учителей и технического специалиста. Зарплату за работников женщина получала сама, снимая деньги с банковских карт.

«Ущерб городскому бюджету составил 1 миллион 919 тысяч рублей. Приговором суда ей назначено наказание в виде лишения свободы на 3 года с испытательным сроком на такой же период», — поясняют в следственном управлении.

Кроме того, мошенница должна возместить причинённый ущерб Главному управлению образования Красноярска.

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