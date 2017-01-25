У 5 жителей Кусы изъяли экстремистскую литературу

У пяти жителей Кусинского района (Челябинская область) изъята экстремистская литература — «наводку» на «любителей чтения» дали сотрудники регионального Управления ФСБ России, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

«Установлено, что пятеро кусинцев хранили дома литературу, включенную в опубликованный федеральный список экстремистских материалов: книги “Крепость мусульманина”, “Столпы ислама и веры”, брошюры “Ислам сегодня”, — а также планировали распространять данные произведения среди верующих земляков», — рассказала официальный представитель надзорного ведомства Наталья Мамаева.

В отношении указанных граждан прокурором района вынесены постановления о возбуждении административного дела по статье 20.29 КоАП РФ (хранение в целях массового распространения экстремистских материалов, включенных в опубликованный федеральный список экстремистских материалов). Постановлениями Кусинского районного суда все они признаны виновными в совершении правонарушения, им назначены наказания в виде штрафов в размере от 1 до 2 тыс. рублей.