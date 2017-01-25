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11:16 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

В Краснодаре на подземной парковке сгорел Porsche

На подземной парковке многоквартирного дома по улице Яна Полуяна в Краснодаре этой ночью сгорел автомобиль Porsche Cayenne.

По словам очевидцев, запах гари ощущался даже в квартирах 17 этажа. Обошлось без пострадавших, но иномарка восстановлению не подлежит.

Причину возгорания еще предстоит установить. По предварительным данным, версия поджога не считается приоритетной.

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