Житель Кубани обвинен в убийстве 12-летнего воспитанника интерната

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю, 20-летний обвиняемый сам в свое время являлся воспитанником Березанской школы-интерната Выселковского района. По версии следствия, 12 сентября 2010 года он сексуально надругался над 12-летним воспитанником интерната за его пределами.

Затем с целью сокрытия данного преступления, он стал душить мальчика, нанося при этом множественные удары по голове ребенка тупым твердым предметом. Причиной смерти школьника стала асфиксия.

Данные преступления, совершенные в условиях неочевидности, долгое время оставались нераскрытыми. Проведя большой объем работы, следствием установлена причастность к их совершению данного преступления обвиняемого, который в июне 2016 года был задержан.

В рамках расследования уголовного дела следователем при участии следователя-криминалиста проведено большое количество следственных действий, в том числе допросов, проверок показаний на месте, осмотров места происшествия с привлечением различных специалистов и использованием криминалистической техники. Помимо этого проведено порядка 10 экспертиз. В их числе биологические, судебно-медицинские, психолого-сексолого-психиатрические. Объем уголовного дела составил 16 томов.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденными обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.