Житель Кубани обвинен в убийстве 12-летнего воспитанника интерната
В Выселковском районе перед судом предстанет молодой человек, обвиняемый в убийстве воспитанника
В Выселковском районе перед судом предстанет молодой человек, обвиняемый в убийстве воспитанника
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Затем с целью сокрытия данного преступления, он стал душить мальчика, нанося при этом множественные удары по голове ребенка тупым твердым предметом. Причиной смерти школьника стала асфиксия.
Данные преступления, совершенные в условиях неочевидности, долгое время оставались нераскрытыми. Проведя большой объем работы, следствием установлена причастность к их совершению данного преступления обвиняемого, который в июне 2016 года был задержан.
В рамках расследования уголовного дела следователем при участии
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденными обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.