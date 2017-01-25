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11:12 (мск), источник: Югополис

Житель Кубани обвинен в убийстве 12-летнего воспитанника интерната

В Выселковском районе перед судом предстанет молодой человек, обвиняемый в убийстве воспитанника школы-интерната, совершенном в 2010 году.

Источник: Югополис

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю, 20-летний обвиняемый сам в свое время являлся воспитанником Березанской школы-интерната Выселковского района. По версии следствия, 12 сентября 2010 года он сексуально надругался над 12-летним воспитанником интерната за его пределами.

Затем с целью сокрытия данного преступления, он стал душить мальчика, нанося при этом множественные удары по голове ребенка тупым твердым предметом. Причиной смерти школьника стала асфиксия.

Данные преступления, совершенные в условиях неочевидности, долгое время оставались нераскрытыми. Проведя большой объем работы, следствием установлена причастность к их совершению данного преступления обвиняемого, который в июне 2016 года был задержан.

В рамках расследования уголовного дела следователем при участии следователя-криминалиста проведено большое количество следственных действий, в том числе допросов, проверок показаний на месте, осмотров места происшествия с привлечением различных специалистов и использованием криминалистической техники. Помимо этого проведено порядка 10 экспертиз. В их числе биологические, судебно-медицинские, психолого-сексолого-психиатрические. Объем уголовного дела составил 16 томов.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденными обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.

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