Жительница Зубчаниновки в Самаре задолжала за воду 84 000 рублей

Жительница Зубчаниновки гражданка С. задолжала за услуги водоснабжения 84 000 рублей. В службе судебных приставов скопилось шесть исполнительных листов на взыскание этих долгов. Неделю назад адрес проживания гражданки С. посетили судебный пристав и сотрудники службы экономической безопасности ООО «СКС». Тогда в доме оказалась только домработница, на содержание которой у злостной должницы средства находятся.

На днях состоялся повторный выезд к должнице. Было описано имущество — компьютер, холодильник, телевизор и другие вещи. Сейчас на них наложен запрет на пользование. Если в ближайшее время долг не будет погашен, то имущество распродадут.

Необходимо отметить, что это чуть ли не первый случай, когда описывается имущество в довольно большом количестве. Обычно в квартирах должников нет ничего дороже простенького сотового телефона. Правда, и в данном случае реальной надежды на погашение долга нет — кроме долгов за водоснабжение у гражданки С. имеются долги за газ, тепло, электроэнергию, по страховым взносам и кредитам, налогам на общую сумму 245 571 рублей, сообщают в СКС.