На Октябрьском мосту в Красноярске автобус с пассажирами въехал в столб

Сегодня утром в Красноярске на Октябрьском мосту автобус с пассажирами въехал в столб. После происшествия пассажиры сообщили о пострадавших, однако, когда на место приехала «скорая», медицинская помощь никому не потребовалась.

По предварительным данным, водитель автобуса № 94 не справился с управлением и въехал в опору электроосвещения. Очевидцы сообщают, что ДТП произошло по вине водителя автобуса, который подрезал иномарку. Сейчас на месте аварии работают сотрудники дорожной полиции, которые выясняют все обстоятельства произошедшего.