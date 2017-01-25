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10:20 (мск), источник: АиФ Красноярск

На Октябрьском мосту в Красноярске автобус с пассажирами въехал в столб

В происшествии никто не пострадал.

Сегодня утром в Красноярске на Октябрьском мосту автобус с пассажирами въехал в столб. После происшествия пассажиры сообщили о пострадавших, однако, когда на место приехала «скорая», медицинская помощь никому не потребовалась.

По предварительным данным, водитель автобуса № 94 не справился с управлением и въехал в опору электроосвещения. Очевидцы сообщают, что ДТП произошло по вине водителя автобуса, который подрезал иномарку. Сейчас на месте аварии работают сотрудники дорожной полиции, которые выясняют все обстоятельства произошедшего.

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