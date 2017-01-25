В Иркутске грабитель с топором спрятался от полицейских под детской горкой

В Иркутске полицейские задержали 45-летнего мужчину, подозреваемого в краже сотовых телефонов из торгового павильона на ул. Розы Люксембург. Как сообщает 25 января 2017 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, накануне вечером во время дежурства на ул. Тельмана сотрудники патрульно-постовой службы полиции обратили внимание на мужчину, который, заметив патрульный автомобиль, попытался скрыться. Он забежал на игровую площадку во дворе многоэтажного дома и спрятался под детской горкой, где его и обнаружили полицейские. В момент задержания у мужчины из-под куртки выпал топор. При личном досмотре в карманах одежды задержанного были найдены 14 сотовых телефонов, аккумуляторные батареи к ним и нож.

Наряд патрульно-постовой службы полиции в составе сержанта Сергея Квирина, младших сержантов Максима Логиновского и Тимофея Семёнова доставил подозрительного гражданина в отдел полиции, чтобы установить его личность и выяснить причины неадекватного поведения. Через некоторое время было установлено, что обнаруженные телефоны были похищены из торгового павильона на ул. Розы Люксембург. Предварительно установлено, что ранее судимый за кражу и убийство злоумышленник проник в помещение, разбив витрину. Мужчина признался оперативникам в содеянном.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «кража».