Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Держать крупных собак в квартирах предложили запретить
Чтобы долго прожить, нужно не есть на ночь
Суд в Гааге принял первое решение по спору России на $50 млрд
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Светящиеся в темноте волосы: в Сети обсуждают новый тренд
Мастер «парчовых ковров». 5 знаменитых картин Василия Сурикова24 января 1848 года родился Василий Суриков, художник, чьи картины представлены в собраниях Третьяковской галереи и Русского музея
Видео мамы, уползающей из детской, набрало миллионы просмотров
Вокруг приемной дочки Анджелины Джоли назревает скандал
Молодым семьям выделят деньги на покупку жилья
Дольщикам дадут пятилетнюю гарантию на жилье
"Украине уже не встать": эксперт про экономику страны
Армии Украины осталось 5 км до Дебальцево - СМИ
Датская принцесса получит на 45-летие остров за $10 миллионов
Это официально: Екатерина Варнава выходит замуж
СМИ: бывшая жена Джигарханяна впервые рассказала правду о разводе
Сын Светличной о том, почему не общается с матерью
Тест трех супервнедорожников: 35 миллионов рублей в одном видео
Суд в США: автопилот не виноват в аварии
Фоторепортажи
22Вечное сияние Джима Керри
22«Облик перемен»
9Крещенские купания
6В Италии спасли трех щенков из накрытого лавиной отеля
10:10 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Иркутске грабитель с топором спрятался от полицейских под детской горкой

В Иркутске задержан мужчина с топором, похитивший из магазина сотовые телефоны.

В Иркутске полицейские задержали 45-летнего мужчину, подозреваемого в краже сотовых телефонов из торгового павильона на ул. Розы Люксембург. Как сообщает 25 января 2017 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, накануне вечером во время дежурства на ул. Тельмана сотрудники патрульно-постовой службы полиции обратили внимание на мужчину, который, заметив патрульный автомобиль, попытался скрыться. Он забежал на игровую площадку во дворе многоэтажного дома и спрятался под детской горкой, где его и обнаружили полицейские. В момент задержания у мужчины из-под куртки выпал топор. При личном досмотре в карманах одежды задержанного были найдены 14 сотовых телефонов, аккумуляторные батареи к ним и нож.

Наряд патрульно-постовой службы полиции в составе сержанта Сергея Квирина, младших сержантов Максима Логиновского и Тимофея Семёнова доставил подозрительного гражданина в отдел полиции, чтобы установить его личность и выяснить причины неадекватного поведения. Через некоторое время было установлено, что обнаруженные телефоны были похищены из торгового павильона на ул. Розы Люксембург. Предварительно установлено, что ранее судимый за кражу и убийство злоумышленник проник в помещение, разбив витрину. Мужчина признался оперативникам в содеянном.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «кража».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Роскосмос отзывает все двигатели ракет-носителей «Протон-М»
Белый дом объяснил, почему Трамп уверен, что поладит с Россией
В Литву прибыли первые военные международного батальона НАТО
Российская армия получила сотовое оружие
СМИ узнали о прослушивании посла РФ в США сотрудниками ФБР
В Панаме приостановлено расследование «панамских документов»
Запрет на продажу спиртосодержащей продукции продлили на 60 дней
Спорт
Трансферные интриги последней дозаявочной недели в Европе Через неделю в Европе закроется трансферное окно, и за это время может произойти масса всего интересного
Авто
«Четырехглазая» Skoda Octavia: названы цены в России Российские дилеры будут просить минимум 940 тысяч рублей за лифтбек и 1 миллион 207 тысяч за универсал
Hi-Tech
В космосе создали первый искусственный атом Специалисты успешно запустили в космос эксперимент MAIUS 1. В условиях невесомости был получен конденсат Бозе-Эйнштейна
Кино
Эталонная Наташа Ростова: 75 лет Людмиле Савельевой Народная артистка РСФСР, сыгравшая эталонную для кинематографа всех времен Наташу Ростову, отмечает юбилей. «Кино Mail.Ru» присоединяется к поздравлениям
Недвижимость
УК лишат лицензий за плохое обслуживание жильцов
Капитальный ремонт домов профинансируют из бюджета
В Китае 19 многоэтажных зданий снесли за 10 секунд
Держать крупных собак в квартирах предложили запретить
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
В Казани учительницу наказали из-за SMS маме ученицы Женщина обвинила педагога в разглашении персональных данных.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь