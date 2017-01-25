В Екатеринбурге дорожный конфликт обернулся стрельбой
По большегрузу.
По большегрузу.
Вечером 24 января 2017 года на Донбасской в Екатеринбурге разгорелся дорожный конфликт со стрельбой. По словам очевидцев, водитель легковушки устроил пальбу по фуре, с которой не поделил дорогу.
Грузовик двигался по Донбасской, где его подрезал автомобиль, перегородив проезд. Агрессивный водитель начал выяснять отношения с дальнобойщиком, заявляя, что тот якобы не уступил ему дорогу. По некоторым данным, зачинщик конфликта выстрелил по большегрузу.
Водитель последнего обратился в полицию. «У автомобиля заявителя выбиты фары, однако факт стрельбы мы пока не подтверждаем. Все участники конфликта установлены, в ближайшее время они будут опрошены. Проверка по данному факту продолжается», — сообщили «Уралинформбюро» в