В Екатеринбурге дорожный конфликт обернулся стрельбой

Вечером 24 января 2017 года на Донбасской в Екатеринбурге разгорелся дорожный конфликт со стрельбой. По словам очевидцев, водитель легковушки устроил пальбу по фуре, с которой не поделил дорогу.

Грузовик двигался по Донбасской, где его подрезал автомобиль, перегородив проезд. Агрессивный водитель начал выяснять отношения с дальнобойщиком, заявляя, что тот якобы не уступил ему дорогу. По некоторым данным, зачинщик конфликта выстрелил по большегрузу.