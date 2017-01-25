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09:56 (мск), источник: VN.RU

Травматолог ломал кости новосибирцам за 12 тысяч рублей

Врач-травматолог пойдет под суд за поддельные листы нетрудоспособности, выданные четырем жителям Новосибирска. За предоставленную нелегальную услугу мужчина потребовал 12 тысяч рублей.

40-летний травматолог-ортопед городской поликлиники № 25 Алексей Козынко пойдет под суд за совершение служебного подлога. Следствие установило, что 18 октября 2016 года к врачу обратились четыре гражданина и попросили заполнить официальные документы — листки нетрудоспособности, указав в них ложные сведения о якобы имеющихся у них заболеваниях. Врач согласился и дал им освобождение от работы на полтора месяца — с 19 октября 2016 года по 2 января 2017 года.

Счастливые граждане прямиком отправились в отдел полиции Калининского района и рассказали обо всем следователю. Чтобы окончательно изобличить преступную деятельность врача, им предложили поучаствовать в «оперативном эксперименте».

— На следующий день врач потребовал от одного из граждан «Н» дать ему взятку за выдачу листков нетрудоспособности, содержащих заведомо ложные сведения о временной нетрудоспособности, в размере 12 тысяч рублей. Гражданин Н, действуя в рамках оперативно-розыскного мероприятия, передал травматологу деньги, после чего врач был задержан сотрудниками полиции, — рассказали в прокуратуре Калининского районного суда.

В стадии предварительного расследования Козынко написал явку с повинной. Уголовное дело передано в суд.

Это не первый подобный случай в Новосибирске. Месяц назад за оформление фальшивых больничных листов терапевт поликлиники в Советском районе получил условный срок. Кроме того, мужчине предстоит выплатить штраф 170 тысяч рублей.

В октябре 2016 года в шаге от тюрьмы оказалась директор двух новосибирских организаций. Женщина пыталась нажиться на фиктивном трудоустройстве беременных. Своих мамочек мошенница находила в интернете. Себе директор фирмы забирала единовременные пособия, а ежемесячные пособия по уходу за ребенком получали женщины. Итогом противоправной деятельности стали четыре года лишения свободы условно, штраф 150 тысяч рублей и 2,5 миллиона рублей к возврату. От более сурового наказания мошенницу спасли только признание вины и положительная характеристика.

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