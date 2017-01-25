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09:56 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми женщину с инсультом три часа возили в автобусе, приняв за пьяную

Пермячку спасти не удалось, её муж пожаловался краевому омбудсмену Татьяне Марголиной.

Житель Перми обратился к омбудсмену Пермского края Татьяне Марголиной с жалобой на то, что в январе этого года его жена умерла по вине перевозчика.

«Около девяти вечера жена, возвращаясь с работы домой, села на автобус № 77. Через полчаса я позвонил, чтобы встретить её, но на звонок она не отвечала», — рассказал мужчина.

По его словам, жену искали всей семьей три часа. Пока, наконец, около 12.00 часов телефон женщины не взял сотрудник автопарка, который сообщил, что она пьяна. Но оказалось, что пермячка находилась в предынсультном состоянии.

Как сообщили в аппарате Уполномоченного по правам человека в Пермском крае, в итоге женщину в 12 часов ночи увезли в реанимацию с инсультом. Спасти врачам её не удалось: она умерла под утро в больнице.

Муж винит в её смерти работников 77-го маршрута, которые не удосужились в течение трёх часов вызвать «скорую помощь». Он попросил Татьяну Марголину разобраться в ситуации. Омбудсмен обратилась в полицию, чтобы она дала оценку действиям работникам автоперевозчика.

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