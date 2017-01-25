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09:59 (мск), источник: Uralpress.ru

Жительница Миасса прятала закладки с наркотиками под снегом

Жительница Миасса (Челябинская область) прятала закладки с наркотиками под снегом. Женщину в момент преступления заметили сотрудники Росгвардии.

Инцидент произошел 23 января. Сотрудник вневедомственной охраны Миасса, находясь на выходном дне, заметил, как у дома 17 по проспекту Макеева женщина что-то положила под дерево и припорошила это место снегом. О произошедшем мужчина доложил руководству.

«Группа задержания обнаружила у девушки три фольгированных свертка и пять полимерных пакетиков с порошкообразным веществом. Проведенная экспертиза показала, что изъятым веществом оказалось наркотическое средство “PVP” весом около 5 граммов, а также “Метанон” в таком же размере», — сообщает пресс-служба Росгвардии по Челябинской области.

За сбыт наркотиков женщине грозит до 20 лет лишения свободы.

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