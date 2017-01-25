Жительница Миасса прятала закладки с наркотиками под снегом
Жительница Миасса (Челябинская область) прятала закладки с наркотиками под снегом. Женщину в момент преступления заметили сотрудники Росгвардии.
Жительница Миасса (Челябинская область) прятала закладки с наркотиками под снегом. Женщину в момент преступления заметили сотрудники Росгвардии.
Инцидент произошел 23 января. Сотрудник вневедомственной охраны Миасса, находясь на выходном дне, заметил, как у дома 17 по проспекту Макеева женщина
«Группа задержания обнаружила у девушки три фольгированных свертка и пять полимерных пакетиков с порошкообразным веществом. Проведенная экспертиза показала, что изъятым веществом оказалось наркотическое средство “PVP” весом около 5 граммов, а также “Метанон” в таком же размере», — сообщает
За сбыт наркотиков женщине грозит до 20 лет лишения свободы.