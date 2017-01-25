В Уфе при столкновении маршрутки с легковой машиной погиб человек
УФА, 25 янв — РИА Новости. Один человек погиб, 11 пострадали при столкновении маршрутного такси с легковым автомобилем в Уфе в среду утром, сообщил РИА Новости представитель
УФА, 25 янв — РИА Новости. Один человек погиб, 11 пострадали при столкновении маршрутного такси с легковым автомобилем в Уфе в среду утром, сообщил РИА Новости представитель
По его данным, авария произошла утром вблизи пригородного села Базилевка, столкнулись легковой автомобиль Renault с микроавтобусом Peugeot Boxer.
«В результате ДТП супруга водителя легкового автомобиля погибла на месте происшествия. Сам водитель и трое его пассажиров получили различные травмы, они госпитализированы. Еще семь пассажиров автобуса пострадали, после оказания медицинской помощи они отпущены домой», — сказал представитель ведомства.
На месте работают сотрудники ГИБДД. По предварительным данным следствия, на встречную полосу перед маршруткой выехал легковой автомобиль.