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10:00 (мск), источник: РИА Новости

В Уфе при столкновении маршрутки с легковой машиной погиб человек

УФА, 25 янв — РИА Новости. Один человек погиб, 11 пострадали при столкновении маршрутного такси с легковым автомобилем в Уфе в среду утром, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ГИБДД по Башкирии.

По его данным, авария произошла утром вблизи пригородного села Базилевка, столкнулись легковой автомобиль Renault с микроавтобусом Peugeot Boxer.

«В результате ДТП супруга водителя легкового автомобиля погибла на месте происшествия. Сам водитель и трое его пассажиров получили различные травмы, они госпитализированы. Еще семь пассажиров автобуса пострадали, после оказания медицинской помощи они отпущены домой», — сказал представитель ведомства.

На месте работают сотрудники ГИБДД. По предварительным данным следствия, на встречную полосу перед маршруткой выехал легковой автомобиль.

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