В Уфе при столкновении маршрутки с легковой машиной погиб человек

По его данным, авария произошла утром вблизи пригородного села Базилевка, столкнулись легковой автомобиль Renault с микроавтобусом Peugeot Boxer.

«В результате ДТП супруга водителя легкового автомобиля погибла на месте происшествия. Сам водитель и трое его пассажиров получили различные травмы, они госпитализированы. Еще семь пассажиров автобуса пострадали, после оказания медицинской помощи они отпущены домой», — сказал представитель ведомства.

На месте работают сотрудники ГИБДД. По предварительным данным следствия, на встречную полосу перед маршруткой выехал легковой автомобиль.