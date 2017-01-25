«Ъ»: На Воронежском механическом заводе работают сотрудники СКР и ФСБ

Поводом для этого стало решение, принятое руководством «Роскосмоса», об отзыве произведенных на предприятии двигателей второй и третьей ступени ракет-носителей «Протон-М». Как сообщает издание, у правоохранительных органов есть основания полагать, что при сборке двигателей использовались «неликвидные компоненты» — а именно, вместо материалов с содержанием драгоценных металлов, которые должны применяться на этом типе двигателей, использовались менее жаростойкие, которые используются в других типах двигателей, выпускаемых на ВМЗ.

Собеседник издания пояснил, что решение, принятое «Роскосмосом», касается всех без исключения двигателей, выпущенных на ВМЗ за последние несколько лет, а это десятки единиц, в том числе и те, что уже были доставлены на космодром Байконур.