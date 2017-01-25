В столице Сомали боевики ворвались на территорию отеля, слышна стрельба

По предварительным данным, погибли не меньше 14 человек.

По предварительным данным, боевики проникли внутрь здания после того, как в ворота гостиницы врезался заминированный автомобиль.

«Началась стрельба. Пока еще слишком рано говорить о других деталях», — сообщил агентству прибывший на место офицер полиции.

Телеканал «Аль-Джазира» уточняет, что боевики атаковали отель Dayah, который расположен недалеко от здания парламента Сомали.