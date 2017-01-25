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11:16 (мск), источник: РИА Новости

В столице Сомали боевики ворвались на территорию отеля, слышна стрельба

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Группа боевиков протаранила ворота и ворвалась на территорию отеля в столице Сомали Могадишо, слышна стрельба, передает агентство Рейтер со ссылкой на местную полицию и очевидцев.

По предварительным данным, погибли не меньше 14 человек.

По предварительным данным, боевики проникли внутрь здания после того, как в ворота гостиницы врезался заминированный автомобиль.

«Началась стрельба. Пока еще слишком рано говорить о других деталях», — сообщил агентству прибывший на место офицер полиции.

Телеканал «Аль-Джазира» уточняет, что боевики атаковали отель Dayah, который расположен недалеко от здания парламента Сомали.

В гостинице часто останавливаются политики, представители органов власти и предприниматели.

Ответственность за нападение взяла на себя радикальная исламистская группировка «Аш-Шабаб».

Комментарии
1
Ксарт
Сомали самая опасная страна в мире, Могадишо самый опасный город в мире, я чрезвычайно удивлен что там есть отель, неужели кто-то приезжает в страну в которой можно себя чувствовать в безопасности только в самом центре столицы, и то только днем, так как только она контролируется официальной властью, которая кстати говоря является радикально-исламистского толка.
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© Ньюстюб
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