Три человека пострадали в ДТП с грузовиком в Борском районе

Три человека пострадали в ДТП с участие грузовика и иномарки на трассе в Борском районе, сообщает ГИБДД по Нижегородской области.

Авария произошла 24 января в 19:00 на 11 км дороги Нижний Новгород — Киров. Водитель автомобиля Honda не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где врезался в «МАЗ 53363».

В результате ДТП пострадали водитель и пассажиры иномарки: двое мужчин и женщина. Всем троим потребовалась госпитализация.