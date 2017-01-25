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10:23 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Три человека пострадали в ДТП с грузовиком в Борском районе

Иномарка вылетела со своей полосы и врезалась в «МАЗ».

Три человека пострадали в ДТП с участие грузовика и иномарки на трассе в Борском районе, сообщает ГИБДД по Нижегородской области.

Авария произошла 24 января в 19:00 на 11 км дороги Нижний Новгород — Киров. Водитель автомобиля Honda не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где врезался в «МАЗ 53363».

В результате ДТП пострадали водитель и пассажиры иномарки: двое мужчин и женщина. Всем троим потребовалась госпитализация.

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