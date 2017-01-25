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10:26 (мск), источник: Uralpress.ru

Грузовик с бревнами ночью врезался в автоприцеп с досками, погиб водитель

В Челябинской области КамАЗ, перевозивший бревна, врезался в фуру. 25-летний водитель первого грузовика от полученных травм скончался.

Трагедия произошла в ночь с 24 на 25 января в девяти километрах от трассы М-5 «Урал» в сторону поселка Кропачево. Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в поисково-спасательной службе Челябинской области, КамАЗ спускался вниз, за ним двигался такой же КамАз с прицепом, перевозивший доски. Навстречу им ехали две фуры. Первая буксовала, и водитель второй решил ее объехать, в результате чего и произошло столкновение.

От удара КамАЗ перевернулся, водитель погиб. Второй КамАЗ успел затормозить.

«Спасатели с помощью автомобиля УРАЛ и лебедки зацепили грузовик и поставили его на колеса. После чего деблокировали погибшего водителя. Остальные участники ДТП не пострадали», — сообщает ведомство.

В подробностях аварии разбираются сотрудники правоохранительных органов.

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