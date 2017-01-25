Грузовик с бревнами ночью врезался в автоприцеп с досками, погиб водитель
В Челябинской области КамАЗ, перевозивший бревна, врезался в фуру. 25-летний водитель первого грузовика от полученных травм скончался.
В Челябинской области КамАЗ, перевозивший бревна, врезался в фуру. 25-летний водитель первого грузовика от полученных травм скончался.
Трагедия произошла в ночь с 24 на 25 января в девяти километрах от трассы М-5 «Урал» в сторону поселка Кропачево. Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в
От удара КамАЗ перевернулся, водитель погиб. Второй КамАЗ успел затормозить.
«Спасатели с помощью автомобиля УРАЛ и лебедки зацепили грузовик и поставили его на колеса. После чего деблокировали погибшего водителя. Остальные участники ДТП не пострадали», — сообщает ведомство.
В подробностях аварии разбираются сотрудники правоохранительных органов.