Неизвестный водитель сбил 85-летнюю волгоградку и скрылся с места ДТП: пострадавшая скончалась
Смертельное ДТП произошло 24 января в Кировском районе Волгограда. Об этом ВДТВ рассказали в
Смертельное ДТП произошло 24 января в Кировском районе Волгограда. Об этом ВДТВ рассказали в
В 19:30 напротив дома № 14, расположенного на переулке Школьном, на дороге была найдена 85-летняя женщина. По предварительным данным, ее сбила машина.
Пострадавшая незамедлительно была доставлена в больницу. Однако травмы оказались несовместимыми с жизнью: пенсионерка скончалась.
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.