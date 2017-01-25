Неизвестный водитель сбил 85-летнюю волгоградку и скрылся с места ДТП: пострадавшая скончалась

В 19:30 напротив дома № 14, расположенного на переулке Школьном, на дороге была найдена 85-летняя женщина. По предварительным данным, ее сбила машина.

Пострадавшая незамедлительно была доставлена в больницу. Однако травмы оказались несовместимыми с жизнью: пенсионерка скончалась.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.