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11:23 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Неизвестный водитель сбил 85-летнюю волгоградку и скрылся с места ДТП: пострадавшая скончалась

Смертельное ДТП произошло 24 января в Кировском районе Волгограда. Об этом ВДТВ рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В 19:30 напротив дома № 14, расположенного на переулке Школьном, на дороге была найдена 85-летняя женщина. По предварительным данным, ее сбила машина.

Пострадавшая незамедлительно была доставлена в больницу. Однако травмы оказались несовместимыми с жизнью: пенсионерка скончалась.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

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