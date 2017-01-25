В Богучаре нашли побивших плафоны на фонарях вандалов

В Богучаре нашли людей, которые побили плафоны на 12 фонарях в городском парке. Вандалами оказались местные школьники — двое из богучарского села Залиман, один из Богучара. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» рассказал глава администрации города Богучара Иван Нежельский в среду, 25 января.

Вандалы побили фонари и украли плафоны в парке Богучара 22 января. Ущерб оценили в 4 тыс. рублей. Городская администрация написала заявление в полицию.

Молодых людей удалось вычислить благодаря камерам видеонаблюдения. Злоумышленники уже дали признательные показания. Парни объяснили что побили плафоны из хулиганских побуждений. Также они рассказали, что делали это и в 2016 году.

— Я очень благодарен руководителю ОМВД России по Богучарскому району Игорю Костину, участковому Александру Федорушину и сотруднику полиции по делам несовершеннолетних Александру Савельеву за оперативную работу. Виновные будут наказаны в соответствии с действующим законодательством. Все должны знать, подобные случаи мы никогда не оставим без внимания, — сказал Иван Нежельский.

Глава администрации города Богучара добавил, что поручил руководителю управления городского хозяйства Алексею Зеленину организовать проведение профилактических бесед с богучарскими школьниками и их родителями, чтобы предотвратить повторные случаи вандализма в городе.